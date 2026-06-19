Los tips de la Chef Lili Cuéllar para un emplatado perfecto, ¡haz que tus recetas se vean de alta cocina!

En la clase de este viernes en MasterChef 24/7, la "Maestra de Fuego" Lili Cuéllar dedicó su tiempo a enseñar a los cocineros a emplatar repostería de forma perfecta ya que sabe que uno de los puntos débiles de sus alumnos es precisamente la presentación de sus creaciones: ¿qué te parece aplicar estos consejos en tus recetas del día a día?

¿Cómo emplatar como lo hacen los profesionales de la cocina al estilo MasterChef 24/7?

A lo largo de su masterclass, la Chef experta en repostería soltó varios consejos que, seguramente, le servirán a los cocineros en las competencias que cada vez se vuelven más exigentes; algunos de sus tips fueron:

LA REGLA DE LOS "IMPARES": En cierto momento de su clase, la Chef Lili Cuéllar les aconsejó a sus alumnos poner todos los complementos como guarniciones, frutas e incluso la decoración en números impares porque los números pares dan la sensación de que "algo falta", lo que hace que tu plato se vea incompleto.

¡AGUAS CON LOS LOOKS MONOCROMÁTICOS!: La teoría del color es súper importante a la hora de presentar un platillo, sea cual sea, y por ello la Chef Lili Cuéllar resaltó la importancia de que los colores de tu creación se vean armónicos y evitar caer en el error de que todo se vea igual ya que eso afecta la presentación.

ECHA A VOLAR TU CREATIVIDAD: El emplatado no es sólo matemáticas, proporciones y teoría del color, también es una oportunidad para que te pongas en modo creativo a la hora de probar nuevos sabores y, sobre todo, texturas; la Chef Lili Cuéllar puso como ejemplo las salsas.

CUIDA LAS PROPORCIONES: "Entre más pequeño y más estético se vea, mejor vamos a lograr ese acabado visual", dijo la Chef Lili Cuéllar al aconsejar que las salsas y las guarniciones se sirvan en cantidades más pequeñas y proporcionadas; para las proteínas, recomendó servir cortes de carne pequeños y bien hechos.

CUIDA LA COMBINACIÓN DE SABORES: El plato debe verse bonito, pero si descuidas la armonía de los sabores en tu creación entonces ya existe un punto en contra ahí.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?