MasterChef 24/7 | Los Maestros del Fuego comparten cómo se vive el mundo de MasterChef

Los Maestros del Fuego compartieron cómo ha sido su experiencia dentro de MasterChef 24/7, mostrando el trabajo y la dedicación que existe detrás de cada reto. Desde su papel en la enseñanza hasta el acompañamiento de los cocineros, dejaron ver que esta nueva etapa también está llena de aprendizaje, exigencia y crecimiento para todos los que forman parte de la cocina más famosa de México.

