Luis explica el origen de sus rencillas con Camila en MasterChef 24/7: “No son enemigas imaginarias”

El drama se hizo presente en la gala por el Pin del Chef del 29 de junio durante el segundo reto de la noche, pues cinco cocineros tuvieron que preparar un platillo con un compañero con el que tienen problemas al interior del reality show en mente y un conflicto que se robó los reflectores fue el de Luis con Camila.

De regreso al Mundo MasterChef, los cocineros hablaron de la victoria de Nora como nueva portadora del Pin del Chef y por supuesto, de las rencillas que quedaron en evidencia durante el reto.

Luis explicó el origen del conflicto a las "Divas" en el anfiteatro y es que dijo que todo comenzó en la cocina oculta, ya que luego de haber probado el platillo de Camila que "picaba de sal", su compañera no se quedó callada. Cabe apuntar que cuando Carmen pidió que los diez participantes arreglaran sus diferencias, el conductor de "Notibola" hizo un gesto de indiferencia.

En otro punto del Mundo MasterChef, Camila habló con las "Guapas del barrio" sobre lo ocurrido en la gala y les hizo saber que "no le gustan las polémicas" y que no le había dicho nada a su compañero para que se molestara con ella.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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