Conoce el poder que guarda el Pin del Chef para la séptima semana de MasterChef 24/7

Ha iniciado la séptima semana de MasterChef 24/7 y como cada lunes, los cocineros del reality show se disputarán el codiciado Pin del Chef; sin embargo, también compiten por una importante ventaja que afectará a uno de sus compañeros. ¿De qué se trata? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que los participantes descubrieran que debajo de las cajas misteriosas que estaban en sus estaciones se encontraban fotografías de sus compañeros y que los paladares más exigentes de México les confirmaran que tendrían que cocinar un platillo en 40 minutos teniendo en mente a su respectivo amigo o amiga, Claudia Lizaldi le compartió a los concursantes y al público que seguía la transmisión de la gala el poder que tendrá el Pin del Chef para la semana en curso.

Después de que se revelara que Daniela fue la participante elegida por el público para llegar al reto final de la noche, los Chefs determinaron que también Julio, Luis, Nora e Ixdit se disputaran el triunfo final en el segundo desafío.

Tras la victoria de Nora, la conductora afirmó que la cocinera elegirá a un participante que no podrá subir al balcón por medio de los votos del público ni por su hipotético triunfo en la batalla por equipos, por lo que tendrá que esforzarse el doble y es que su desempeño en la cocina más poderosa de México será lo único que lo salve de la eliminación de este próximo domingo 5 de julio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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