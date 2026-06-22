Luis rompe las reglas de MasterChef 24/7 y la Chef Isabel Carvajal le da una dura advertencia: “Salte en este momento”

En el domingo de eliminación de MasterChef 24/7, Luis demostró que tiene un buen sazón y mucho ingenio para probar nuevas recetas. No obstante, algo que todavía le falla al cocinero es el seguir indicaciones y respetar el reglamento para entrar a la Dark Kitchen. Esto quedó en evidencia cuando la Chef Isabel Carvajal regañó a Luis por tener una estación sucia y además haberse presentado en chanclas, por lo que le dio una última oportunidad para cambiarse y no dejó que nadie lo ayudara.