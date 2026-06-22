El llanto de Carmen en MasterChef 24/7 sorprendió a “Las Divas” y temen un cambio de actitud: “Le cambió el chip”
Para Michelle y Claudia fue muy extraño ver a Carmen derrumbarse ante las cámaras, pues consideran que estar en MasterChef 24/7 la está transformando.
En medio de toda la presión que sentía por saber que su lugar estaba en peligro, Carmen no pudo contener el llanto en MasterChef 24/7 y habló de su familia. Este momento extrañó a sus aliados de “Las Divas”, pues tal como dijeron Claudia y Michelle, no daban crédito de esta reacción y piensan que estar en la cocina más famosa de México está cambiando la personalidad de su amiga.