El llanto de Carmen en MasterChef 24/7 sorprendió a “Las Divas” y temen un cambio de actitud: “Le cambió el chip”

En medio de toda la presión que sentía por saber que su lugar estaba en peligro, Carmen no pudo contener el llanto en MasterChef 24/7 y habló de su familia. Este momento extrañó a sus aliados de “Las Divas”, pues tal como dijeron Claudia y Michelle, no daban crédito de esta reacción y piensan que estar en la cocina más famosa de México está cambiando la personalidad de su amiga.