MasterChef 24/7 | Chef Zahie Téllez frena a Luis quien se mostraba confiado en la cocina

El enfrentamiento entre Luis y Antrax vivió uno de sus momentos más tensos cuando la chef Zahie se acercó a la estación de Luis y descubrió que desconocía al reconocido chef británico Jamie Oliver, considerado una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial. Minutos después, la jueza también detectó un error técnico en la preparación de la carne.