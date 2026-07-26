Survivor México La Reliquia En Llamas | Programa Completo 26 de julio

El episodio de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo lleno de estrategia, emociones y decisiones que pusieron a prueba a las tribus. Después de un intenso Consejo Tribal, donde Jaguar tomó una decisión en conjunto para enviar a sus integrantes al Duelo de Extinción, surgieron nuevos conflictos dentro del equipo, especialmente cuando Julio cuestionó las decisiones de sus compañeros al asegurar que hacía falta honor dentro de la tribu. Además, Rey Grupero reveló a Azalia que existía una alianza para buscar mandarla a la extinción, provocando una fuerte reacción de sorpresa y decepción. Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche con un intenso Duelo de Extinción, donde Bobby Larios luchó por mantenerse en la competencia, pero terminó apagando su llama dentro de Survivor México: La Reliquia en Llamas, dejando una aventura llena de aprendizajes y grandes momentos.