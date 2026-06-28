“No les corren ni dos neuronas": Carmen de MasterChef 24/7 asegura que no le molestan los malos comentarios (VIDEO)

Carmen es una de las cocineras de MasterChef 24/7 que ha causado diferentes polémicas en lo que va de la temporada, no solo con sus compañeros, sino también con los jueces y ha tenido que enfrentar sanciones por su comportamiento. Y aunque es conocida en redes sociales y sabe que este tipo de conflictos pueden traerle malos comentarios, le aseguró a Dani Parra que no les da importancia a los detractores porque considera que no es el público al que quiere llegar y no le restan en nada.