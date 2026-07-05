Luis y Michelle hacen sorpresiva apuesta para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Mientras los cocineros de MasterChef 24/7 se preparan para los retos del domingo de eliminación HOY 5 de julio, el grupo de “Las Divas” están pensando en todo lo que podría pasar con ellos. Y aunque ninguno quiere irse, Luis y Michelle lo toman con calma y hasta se tomaron el tiempo de cerrar un pacto inquebrantable si alguno de los dos es el expulsado. Eso sí, “Michito” dejó en claro que Lancer no entra en la apuesta y no permitirá que su amigo quiera “quitárselo”.