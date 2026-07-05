¿Eliminadas? Camila lee el futuro de “Las guapas del barrio” y augura qué pasará con ellas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los nervios por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 están a todo lo que da y ninguno de los participantes quiere irse. Y las que ya no aguantan la icertidumbre son “Las guapas del barrio”, pues solo Antrax está a salvo y sus amigas podrían quedar fuera. Así que para tranquilizarse un poco, le pidieron a Camila que leyera el futuro y la cocinera recurrió al “método del péndulo”, que les dio respuestas que no se esperaban en lo absoluto.