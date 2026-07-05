“Muy favoritas, pero cochinas": Luis explota por el desorden en MasterChef 24/7 y lanza una picante indirecta (VIDEO)

En las siete semanas de MasterChef 24/7, el tema principal en las discusiones entre cocineros ha sido la limpieza y el orden. Esto ya que a pesar de que hay una brigada que se encarga de las áreas comunes, en los cuartos y baños todos deben colaborar. Sin embargo, Luis ventiló que hay participantes que dejan todo tirado, y si bien no dio nombres, sí expresó que siempre son las más votadas por el público las que no ayudan.