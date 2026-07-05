Jazmín está preocupada y prefiere ignorar a Julio por la limpieza de MasterChef 24/7: “Está bien, gracias”

El domingo de eliminación de MasterChef 24/7 en este 5 de julio tiene sumamente inquieta a Jazmín, pues sus mejores amigos también están en riesgo y no le gustaría quedarse sin su compañía. Es por esto que le pidió a sus fanáticos que votaran por Camila y Emmanuel, para que al menos uno tenga la oportunidad de salvarse en automático ahora que Flor tiene un castigo. Y mientras hablaba con la cámara, Julio le gritó a lo lejos que la cocina estaba sucia y debía limpiarla, algo que ella simplemente ignoró porque quería desayunar en paz.