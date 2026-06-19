¡La verdadera razón por la que María no cocinará en MasterChef 24/7 HOY, 18 de junio de 2026!

La ausencia de María durante el programa de hoy 18 de junio dentro de MasterChef 24/7 ha llamado la atención del público pues en un día clave dentro de la competencia en el reto de los Delantales Negros, la participante pone en duda su destino ante no presentar un platillo esta noche.

Durante la transmisión de la cocina más famosa de México, los Chefs Zhaie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena indicaron que este jueves los participantes tendrían que cocinar con determinado número de ingredientes, en caso de que se pasaran se les quitarían y se quedarían con el número asignado, asimismo, al momento de presentar su platillo tendrían que destacar todos los ingredientes que utilizaron, en caso de no hacerlo serían acredores directamente a Delantal Negro.

Ante este reto tanto participantes cómo el público se han preguntado qué pasará con María y por qué estuvo ausente todo el día durante la transmisión del 24/7, donde no acudió a las clases de los Maestros del Fuego.

¿Qué pasó con María?

Debido a la ausencia de Maria dentro del reality culinario se ha indicado que la participante que obtuvo la capitanía el pasado martes de Beneficio y Castigo tuvo que pausar su estadía dentro del mundo MasterChef 24/7 debido a problemas de salud que la orillaron a no estar en las clases y en la emisión de hoy. Hasta el momento se desconoce su estado de salud así como información detallada sobre lo ocurrido.

Por ahora, la expectativa está puesta dentro la transmisión de MasterChef 24/7, donde podría conocerse si María se encuentra en mejores condiciones para regresar a la competencia o si la producción ofrecerá una actualización oficial sobre su estado de salud y cómo será su participación en estos días antes del Domingo de Eliminación que se realizará este 21 de junio 2026.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

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