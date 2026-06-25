Los estilos de coletas de la Chef Zahie Téllez en MasterChef 24/7 ideales para cocineras

La imagen de Zahie Téllez en MasterChef 24/7 no solo destaca por su exigencia en la cocina y sus comentarios puntuales como jueza, sino también por el impecable estilo que proyecta frente a las cámaras. La reconocida Chef, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes del reality culinario, ha convertido sus peinados en un sello distintivo dentro del programa, como lo deja ver con sus estilos de coletas.

El estilo de coletas de Zahie Téllez con los que impone tendencia en MasterChef 24/7

Durante las recientes emisiones de MasterChef México 2026, Zahie Téllez ha apostado por coletas sofisticadas y perfectamente estructuradas, propuestas que no solo aportan elegancia, sino que también resultan funcionales para quienes pasan largas horas en la cocina.

Uno de los estilos más llamativos es la coleta baja trenzada. La Chef ha lucido el cabello completamente pulido hacia atrás, con una raya perfectamente definida y una larga trenza que cae sobre la espalda. Este peinado ofrece una imagen profesional y refinada, además de mantener el cabello totalmente recogido, una característica indispensable en ambientes gastronómicos.

Otra de sus apuestas es la coleta baja lisa con accesorios discretos. Este look combina practicidad y sofisticación, permitiendo que el rostro quede despejado mientras se conserva una estética impecable ante las cámaras. El acabado brillante y el efecto "wet look" aportan modernidad y proyectan autoridad dentro de la cocina.

Coletas pulidas y altas, perfectas para chefs como Zahie Téllez

Especialistas en imagen señalan que los peinados pulidos son ideales para chefs y cocineras, ya que evitan que el cabello interfiera durante la preparación de alimentos y cumplen con estándares básicos de higiene en espacios culinarios. En el caso de Zahie Téllez, estos estilos también refuerzan la imagen de disciplina y profesionalismo que la caracteriza en el reality.

Otro de los peinados que la jueza de la competencia ha mostrado y con los que confirma su estilo son las coletas altas con partido de lado y un crepe discreto que le da estructura al look.

La Chef Zahie Téllez destaca por su estilo en peinados.|Facebook Zahie Téllez

Para las cocineras que buscan inspiración, las coletas de la jueza de MasterChef 24/7 representan una excelente alternativa: son cómodas, elegantes, fáciles de mantener durante largas jornadas y, al mismo tiempo, aportan un toque de sofisticación que demuestra que la moda y la gastronomía pueden ir de la mano.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.