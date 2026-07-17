¡A luchar por la salvación cuanto antes! Los cocineros de MasterChef 24/7 preparan cremas y base de galleta (VIDEO)
Los participantes que no están en el balcón o no portan mandiles negros volvieron a la cocina oculta para iniciar sus preparaciones previas
Antes de comenzar a alistarse para la gala de salvación de esta noche, los participantes que no están en el balcón o no portan delantales negros volvieron a la cocina oculta de MasterChef 24/7 para iniciar sus preparaciones previas para el reto de hoy, es decir, cremas y base de galleta.