¡Sabotaje aplicado! Cuatro participantes de MasterChef 24/7 cocinan con guantes de soldador en la gala de beneficios y castigos

Ha comenzado la gala de beneficios y castigos para definir a los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana; sin embargo, cuatro cocineros tienen una seria desventaja que podría truncar sus posibilidades de triunfar esta noche. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Como Daniela ganó el reto express de este día, definió (desde que antes que comenzara la gala) que sabotearía a Ixdit, Flor, Camila y Antrax; no obstante, fue hasta que comenzó la transmisión del programa que el público tuvo certeza del sabotaje.

Después de dar la bienvenida a la gala, Claudia Lizaldi compartió que los cocineros elegidos por Daniela tendrían que cocinar verrines dulces o salados con guantes de soldador.

Cabe recordar que, previamente, algunos integrantes de las "Guapas del barrio" cuestionaron las razones de Daniela para darle la desventaja a Flor y es que Emmanuel consideró que tal vez se la impuso por no haberla subido al balcón cuando tuvo la oportunidad, a lo que Camila no dudó en aseverar que se debió a que Flor es una muy buena competidora y una de las rivales más fuertes de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

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