El TIP del Chef Diego Niño para quitarle lo baboso a tus nopales en minutos al estilo MasterChef 24/7

Este miércoles, el Chef Diego Niño le impartió a los cocineros y al público de MasterChef 24/7 una masterclass de tacos de camarón elaborados con tortillas de harina y acompañados de salsa tatemada y un cremoso de aguacate, una receta que nos hizo agua la boca, ¿pero cómo solucionó el problema de los nopales babosos a la hora de hacer la ensalada?

¿Cómo quitarle la baba a los nopales con sal y agua? ¡El consejo del Chef Diego Niño!

En medio del alboroto generado por la plática de los cocineros mientras hacían las salsas, el cremoso y la ensalada de nopales, el Chef Diego Niño le hizo notar a los cocineros que los nopales aún tenían baba y les explicó qué hacer exactamente:

"¿Se fijan aquí en los nopales? Todavía tienen esta babita.... nada más les quitamos un poco... los colamos, de igual manera le ponemos un poco de sal, vamos a mezclar, dejamos que repose unos 10, 5 minutos más", explicó.

Luego de colar el exceso de baba y mezclar con la sal, sólo faltan los últimos pasos, y para ello necesitas agua de garrafón y una olla: "Los vamos a enjuagar y después los llevamos a hervir un poco", concluyó Diego Niño.

¿Por qué los nopales tienen baba?

De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, la baba del nopal o mucílago es una sustancia compuesta por fibra soluble, carbohidratos y azúcares que retiene grandes cantidades de agua.

El mucílago sirve para proteger al nopal de las heridas y como regulador de temperatura en climas áridos; asimismo, aunque no lo creas tiene mucha utilidad tanto en la salud, la cosmética y hasta... ¡la construcción!

Salud: La baba del nopal ayuda a controlar la absorción de azúcar en el intestino y protege la mucosa gástrica, lo que lo convierte en una opción ideal para diabéticos.

Cosmética: Por su capacidad de retener humedad, la baba de nopal se usa en cremas hidratantes y cicatrizantes como una alternativa natural y muy económica.

Construcción: Investigadores idearon una mezcla de baba de nopal con cal para crear estucos resistentes al agua, una fórmula que tuvo resultados positivos.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?