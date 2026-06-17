El TIP del Chef Diego Niño para quitarle lo baboso a tus nopales en minutos al estilo MasterChef 24/7
Si batallas con la baba de los nopales a la hora de hacer tus platillos, entonces te interesa conocer este sencillo truco
Este miércoles, el Chef Diego Niño le impartió a los cocineros y al público de MasterChef 24/7 una masterclass de tacos de camarón elaborados con tortillas de harina y acompañados de salsa tatemada y un cremoso de aguacate, una receta que nos hizo agua la boca, ¿pero cómo solucionó el problema de los nopales babosos a la hora de hacer la ensalada?
¿Cómo quitarle la baba a los nopales con sal y agua? ¡El consejo del Chef Diego Niño!
En medio del alboroto generado por la plática de los cocineros mientras hacían las salsas, el cremoso y la ensalada de nopales, el Chef Diego Niño le hizo notar a los cocineros que los nopales aún tenían baba y les explicó qué hacer exactamente:
"¿Se fijan aquí en los nopales? Todavía tienen esta babita.... nada más les quitamos un poco... los colamos, de igual manera le ponemos un poco de sal, vamos a mezclar, dejamos que repose unos 10, 5 minutos más", explicó.
Luego de colar el exceso de baba y mezclar con la sal, sólo faltan los últimos pasos, y para ello necesitas agua de garrafón y una olla: "Los vamos a enjuagar y después los llevamos a hervir un poco", concluyó Diego Niño.
¿Por qué los nopales tienen baba?
De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, la baba del nopal o mucílago es una sustancia compuesta por fibra soluble, carbohidratos y azúcares que retiene grandes cantidades de agua.
El mucílago sirve para proteger al nopal de las heridas y como regulador de temperatura en climas áridos; asimismo, aunque no lo creas tiene mucha utilidad tanto en la salud, la cosmética y hasta... ¡la construcción!
- Salud: La baba del nopal ayuda a controlar la absorción de azúcar en el intestino y protege la mucosa gástrica, lo que lo convierte en una opción ideal para diabéticos.
- Cosmética: Por su capacidad de retener humedad, la baba de nopal se usa en cremas hidratantes y cicatrizantes como una alternativa natural y muy económica.
- Construcción: Investigadores idearon una mezcla de baba de nopal con cal para crear estucos resistentes al agua, una fórmula que tuvo resultados positivos.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.