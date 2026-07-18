Ixdit no logra bañarse para la gala de salvación de MasterChef 24/7: “Yo no alcanzaría, pero ni tantito”

Aunque el destino de algunos cocineros en MasterChef 24/7 depende del resultado de la gala de salvación de esta noche, no llegaron a la cita tan presentables como en otras ocasiones y es que una encomienda de "última hora" los obligó a saltarse la ducha, y entre ellos estuvo Ixdit. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Debido a que los participantes que no están en el balcón o no portan delantales negros tuvieron que volver a la cocina oculta de MasterChef 24/7 con el fin de iniciar sus preparaciones previas para el reto de esta noche, es decir, cremas y base de galleta, se les echó el tiempo encima a Julio, Carmen, Daniela, Nora, Jazmín, Ixdit y Flor.

Conforme pasaban los minutos en la dark kitchen, la voz de Claudia Lizaldi les iba avisando el tiempo que faltaba para la gala; sin embargo, no les fue suficiente y comenzaron a alistarse bastante tarde.

Con la presión encima, Ixdit fue una de las cocineras que compartió que no se bañaría para la gala y es que se sorprendió tras escuchar a Flor en la ducha, quien dijo que solamente se estaba bañando el cuerpo, por lo que su compañera compartió que "ella no alcanzaría, pero ni tantito".

Flor le respondió que lo hizo con el fin de despertar, pues afirmó que tenía bastante flojera, por lo que Ixdit le compartió que la presión que sentía encima sería sufiente para estar despierta.

Cabe señalar que Ixdit no fue la única en presentarse a la gala sin bañarse, ya que otras participantes como Carmen y Daniela compartieron en la transmisión 24/7 del reality show que llegarían a la cocina más poderosa de México en las mismas condiciones y debido a las mismas razones.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Lancer, Claudia, Michelle y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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