Chef Isabel Carvajal regaña a Ixdit y Emmanuel por sus conflictos con los cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras la triste salida de Nora y antes de arrancar con todo la semana 10 en MasterChef 24/7, la Chef Isabel Carvajal le entregó su recetario a Ixdit, quien llevaba días temiendo haberlo perdido, no sin antes decirle que debía hacerse responsable de sus cosas y no echarle la culpa a los demás. Esto porque incluso Emmanuel se puso a buscar en las pertenencias de otros cocineros, lo que tal como dijo Michelle, hizo que todos se sintieran incómodos.