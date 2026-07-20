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Chef Isabel Carvajal regaña a Ixdit y Emmanuel por sus conflictos con los cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de que Emmanuel estuvo buscando el recetario perdido de Ixdit, la Chef Isabel Carvajal les recordó que no siempre pueden culpar a los demás.

Tras la triste salida de Nora y antes de arrancar con todo la semana 10 en MasterChef 24/7, la Chef Isabel Carvajal le entregó su recetario a Ixdit, quien llevaba días temiendo haberlo perdido, no sin antes decirle que debía hacerse responsable de sus cosas y no echarle la culpa a los demás. Esto porque incluso Emmanuel se puso a buscar en las pertenencias de otros cocineros, lo que tal como dijo Michelle, hizo que todos se sintieran incómodos.

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