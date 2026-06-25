MasterChef 24/7: 3 truco definitivos de la IA para que el cabello no absorba el olor a comida

Cocinar puede convertirse en toda una experiencia culinaria, especialmente para quienes disfrutan preparar recetas al estilo MasterChef 24/7. Sin embargo, hay un detalle que suele arruinar la experiencia: el persistente olor a comida que queda impregnado en el cabello tras pasar varias horas frente a la estufa. Estos son 3 trucos definitivos de la Inteligencia Artificial (IA) para terminan con esos aromas.

MasterChef 24/7: 3 truco definitivos para que el cabello no huela a comida

Desde frituras hasta guisos con especias intensas, el humo y la grasa suspendidos en el aire pueden adherirse fácilmente a la fibra capilar. Ante este problema cotidiano, la IA de ChatGPT identificó tres estrategias clave para evitar que el pelo absorba esos aromas no deseados que surgen en cocinas como las de MasterChef México 2026.

1. Crear una barrera protectora antes de cocinar

Uno de los consejos más efectivos consiste en aplicar un sérum capilar, unas gotas de aceite ligero o un acondicionador sin enjuague antes de comenzar a cocinar. Estos productos crean una película protectora sobre el cabello, reduciendo la capacidad de las fibras para absorber partículas de grasa y olor.

Además, recoger el cabello en una coleta o moño ayuda a disminuir la superficie expuesta al humo.

2. Mantener una correcta ventilación en la cocina

La ventilación es fundamental. Encender la campana extractora antes de iniciar la preparación y mantenerla funcionando varios minutos después de terminar permite eliminar gran parte del humo y los vapores generados durante la cocción. Abrir puertas y ventanas para crear corrientes de aire también contribuye a que los olores no permanezcan concentrados en el ambiente y, por lo tanto, no se adhieran al cabello.

Para una cocina profesional, las bandas de tela funcionan mejor cuando se utilizan junto con el cabello recogido.

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3. Cubrir el cabello al cocinar alimentos de olor intenso

Cuando el menú incluye frituras, pescado, cebolla o preparaciones con especias fuertes, la recomendación es cubrir el cabello con un pañuelo, gorro o gorra ligera. Aunque pueda parecer una medida sencilla, es una de las más eficaces para impedir que las partículas aromáticas entren en contacto directo con el pelo.

Como alternativa, si el cabello ya absorbió el olor, expertos recomiendan utilizar champú seco o perfumes capilares para neutralizar rápidamente los aromas sin necesidad de lavar el pelo de inmediato.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.