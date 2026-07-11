Oficialmente la semana 8 de MasterChef 24/7 está por terminar y lejos de paz, esto ha dado paso a uno de los días más tensos dentro del programa, pues nos acercamos a un domingo de Eliminación más, el cuál lastimosamente concluirá con la salida de uno de nuestros Cocineros.

Te puede interesar: ¿Cómo votar PASO a PASO para salvar a tu participante favorito de MasterChef 24/7 del Reto de Eliminación este domingo 12 de julio?

Recuerda que la personalidad más importante dentro de este programa eres tú, pues eres quien tiene la última palabra dentro de lo que sucede en el universo de MasterChef 24/7 así que te explicaremos como puedes votar PASO a PASO para que salves a tu Cocinero o Cocinera favorita esta semana.

Así puedes votar PASO a PASO en MasterChef 24/7

Finalmente este viernes de Última Salvación conocimos a los Participantes que se han ido con Delantal Negro esta octava semana de MasterChef 24/7, por lo que texplicaremos cómo puedes votar para salvara a tu favorita o favorito.

Hay diferentes maneras de votar en el programa de la cocina más popular de México, ya que si entras en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida podrás ver a los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar de el Reto de Eliminación de este domingo.

También puedes dar con las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, misma que puedes encontrar en la PlaySotre y la AppStore ya que está disponible para celulares con sistema iOS y Android.

La tercera manera de votar es escaneando el código QR que podrás ver durante la emisión del programa una vez que se hayan abierto votaciones a las indicaciones de nuestra querida conductora Claudia Lizaldi.

Recuerda que votar es indispensable para que uno de tus participantes favoritos se mantenga en este programa, ya que hemos sido testigos de que durante el Reto de Eliminación de el domingo hasta el mínimo error podría significar su salida de MasterChef 24/7.