“No voten por mí": Carmen pide el apoyo del público para no permanecer en MasterChef 24/7

La gala de salvación de MasterChef 24/7 de este 10 de julio determinó a los nueve cocineros que podrían abandonar la cocina más poderosa de México este próximo domingo de eliminación y una de ellas es Carmen debido a un descuido en el mercado; sin embargo, de regreso al Mundo MasterChef, la portadora del Pin del Chef pidió el apoyo del público para no permanecer en el reality show.

Después de que Carmen olvidara los huevos en el mercado para poder preparar un platillo que tuviera un huevo pochado como protagonista, los paladares más exigentes de México le dieron el primer mandil negro de la noche, por lo que ni siquiera defendió su lugar en la competencia en el segundo reto de la gala.

De regreso al Mundo MasterChef, la cocinera con delantal negro se valió de las cámaras para pedirle al público que no vote por ella y es que afirmó que "ya tiene que ir a ver su familia" y que ya estaba cansada de la competencia; además, dijo que "ha cocinado demasiado" y que aunque hubiera tomado los huevos del mercado, no hubiera hecho diferencia en el resultado, pues "no le sale el huevo pochado".

Sin embargo, cabe apuntar que también hizo mención de su última tarjeta que consiguió junto con el Pin del Chef el pasado lunes y es que este próximo domingo 12 de julio podrá mandar a uno de los otros ocho cocineros con delantal negro directo al reto de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al noveno eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Flor, Camila, Ixdit, Carmen, Nora, Claudia, Jazmín y Antrax; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 12 de julio.

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