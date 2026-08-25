“Te debería dar pena": El curioso momento del Chef Diego Niño con Ixdit en plena clase de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Todo parece indicar que el ambiente en MasterChef 24/7 ya está más relajado, y para muestra, la broma que el “Maestro del fuego” le hizo a Ixdit.
Ahora que solo quedan cinco cocineros en MasterChef 24/7, las clases con los “Maestros del fuego” ya son un poco más relajadas y hasta tienen tiempo para bromear. Justo esto fue lo que pasó cuando el Chef Diego Niño le hizo burla a Ixdit por “robarse” una de sus cucharas y le pidió que se la prestara un momento para que pudiera probar el menú ganador que les enseñó a hacer.