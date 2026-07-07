Carmen exhibe al PRIMER cocinero que no cumplió con acuerdos de limpieza: ‘Vaquetón’ (VIDEO)
Aunque todos acordaron no dejar recipientes con comida abandonados en cualquier parte... ¡alguien olvidó pronto la regla!
Carmen hizo una estricta revisión de limpieza en la cocina y, sobre todo, el refrigerador de MasterChef 24/7 luego de llegar a acuerdos para combatir los malos olores por comida echada a perder... ¡Luis estuvo a punto de dejar un recipiente abandonado, pero ella no dudó en exhibirlo y regañarlo!