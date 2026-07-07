¡Al agua! Los cocineros de MasterChef 24/7 tienen una divertida prueba en la alberca (VIDEO)
El “Maestro del fuego” puso a prueba las habilidades físicas de los participantes de MasterChef 24/7 y les organizó un intrépido reto acuático para una ventaja.
Hace apenas unos días, algunos cocineros platicaban sobre lo mucho que les gustaría tener una alberca para relajarse entre clases. Y lo que ninguno de ellos se imaginó, es que este deseo se les cumpliría casi de inmediato, solo que de una forma bastante peculiar: con una prueba del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7, con la promesa de que el ganador se llevaría una ventaja para la competencia.