¡Al agua! Los cocineros de MasterChef 24/7 tienen una divertida prueba en la alberca (VIDEO)

Hace apenas unos días, algunos cocineros platicaban sobre lo mucho que les gustaría tener una alberca para relajarse entre clases. Y lo que ninguno de ellos se imaginó, es que este deseo se les cumpliría casi de inmediato, solo que de una forma bastante peculiar: con una prueba del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7, con la promesa de que el ganador se llevaría una ventaja para la competencia.