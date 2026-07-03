MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de Jueves de Delantales Negros por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet

La cocina más famosa de México vive una de sus etapas más intensas y esta noche no será la excepción. Los cocineros enfrentarán una nueva jornada llena de retos culinarios que pondrán a prueba todo lo que han aprendido dentro del mundo de MasterChef 24/7. Entre nervios, presión y el reloj jugando en su contra, cada participante deberá demostrar su creatividad, técnica y capacidad para resolver cualquier desafío con el objetivo de conquistar a los Chefs y, sobre todo, evitar portar el temido Delantal Negro, que podría acercarlos peligrosamente a la eliminación. La competencia está más reñida que nunca y cualquier error podría cambiar el rumbo de la cocina más famosa de México.

¿Dónde ver gratis y en vivo MasterChef 24/7?

MasterChef 247/7 se puede ver totalmente gratis y en vivo en el canal Azteca Uno en punto de las 20:30 pm, mientras que por internet lo puedes hacer en la página de aztecauno, también de manera gratuita. Hoy tenemos jueves de delantales negros y el viernes tendremos la salvación, así que no te pierdas nada de la acción de tu cocina favorita.