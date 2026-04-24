MasterChef 24/7 | Adrián Herrera celebra la evolución de MasterChef México y revive sus inicios
El Chef se muestra orgulloso del crecimiento del programa y comparte recuerdos de la primera temporada.
Durante la presentación del nuevo formato de MasterChef 24/7, Adrián Herrera expresó su orgullo por la evolución que ha tenido el programa a lo largo de los años. El chef recordó con emoción los momentos de la primera temporada, destacando cómo ha crecido la competencia tanto en nivel culinario como en impacto con la audiencia.