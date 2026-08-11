¿Qué pasó con los cubiertos de MasterChef 24/7? ¡Hasta las cucharas desaparecieron!

La Chef Isabel Carvajal nos hizo pensar luego de que exhibiera algo preocupante en el universo MasterChef 24/7 ... ¡ya no hay cubiertos, nadie sabe qué pasó con ellos y aunque buscan entre los trastes sucios y regados simplemente no aparecen!

¿Qué se sabe de los cubiertos "fantasma" de MasterChef 24/7?

Antes de la asignación de la Brigada de Limpieza por parte de Ixdit , todos los cocineros participaron en una explosiva retroalimentación sobre la limpieza que enfrentó sobre todo a Michelle y Ramahá… ¡ambos se acusaron mutuamente de no lavar los trastes!

Lo cierto es que el tema de la suciedad y el desorden en el universo MasterChef 24/7 aún no se resuelve a pesar de que el reality está en su recta final y, de hecho, escaló a un nuevo nivel más alarmante aún... ¡no hay ni siquiera una cuchara disponible para la hora de comer!

La Chef Isabel Carvajal fue la primera que sacó el tema a colación y después Carmen confirmó que, en efecto, ya no quedan cubiertos suficientes para todos: tanto ella como otros cocineros deben buscar en la tarja llena de trastes sucios o hasta debajo de los muebles para encontrar aunque sea unos pocos, pero no siempre tienen éxito.

Este misterio, por cierto, no le afecta para nada a Antrax, quien reconoció que sí hay un tema con los cubiertos pero que a él no le quita el sueño porque... ¡tiene guardada su propia cuchara y no la comparte con nadie!

"Es una gran pregunta, Chef, desaparecieron de la noche a la mañana, y voy a ser sincero: yo tengo MI cuchara guardada porque no voy a andar comiendo como vagabundo, la ocupo, la guardo y no me importa pelearme con el mundo", dijo Antrax en medio de las risas de todos.

Aunque no hay nada confirmado, los internautas piensan que Michelle pudo estar detrás de esta desaparición pues no es la primera vez que "guarda" cosas como pasó con la pintura comestible de la Chef Lili Cuéllar... claro, esta es sólo una teoría viral; por su parte, la Chef Carvajal dijo de forma enigmática que "todo se sabe en el mundo MasterChef"... ¡tal vez sepamos la respuesta a este misterio en la Gala de hoy!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?