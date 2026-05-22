Édgar Núñez califica los emplatados de los cocineros en MasterChef 24/7 y da críticas constructivas (VIDEO)
El “Maestro de Fuego” calificó el orden y el significado que cada equipo le puso a sus creaciones
El maestro Édgar Núñez calificó los emplatados de los cocineros de MasterChef 24/7 luego de un tenso reto en el que la creatividad y el estrés estuvieron a la orden del día... ¡el chef probó y criticó, pero se reservó el nombre de los perdedores del reto que se irán a eliminación directa el domingo!