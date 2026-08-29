INESPERADO: Exparticipantes de MasterChef 24/7 regresan a la cocina este viernes

Este viernes estaremos siendo testigos de la última Gala de MasterChef 24/7 previo a la Gran Final de esta temporada completamente ÚNICA, donde en cada semana, nuestros Cocineros lo dejaron todo en cada platillo, aunque solamente uno se llevará consigo el título de Maestro del Fuego.

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Si hay algo que tuvo este formato 24/7 es que además del gran nivel de cocina que vimos, la convivencia entre los participantes llegó a nuevos niveles y para buena noticias de algunos… ¡Esta noche algunos ex participantes estarán de regreso! Por lo que esta será una de las noches más especiales de la temporada.

¿Quiénes regresaron a MasterChef 24/7?

Este viernes especial contaremos con Diego, Nora, Daniela y Emmanuel, algunos de los participantes que dejaron una gran huella en esta temporada, por lo que el verles de nuevo será bien recibido por nuestros finalistas, sobre todo por quienes que lograron ir más allá de la amistad.

Aunque estos ex concursantes se quedaron en el camino, lograron conectar con la gente, pues cada uno mostró gran parte de su personalidad, lo que les valió para ser queridos por los televidentes.

Por ello, este viernes tendremos un poco más de ellos a escasos días de la Gran Final de MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Si has seguido cada programa de MasterChef 24/7 a través de nuestra señal, sabrás que los cuatro participantes que se estarán enfrentando en la Gran Final son:



Ixidit

Flor

Claudia

Lancer

¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

La Gran Final de esta temporada se estará llevando a cabo este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO, aunque también la puedes seguir por nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por la plataforma streaming de Disney+.