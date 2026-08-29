Lancer recuerda el pronóstico de Luis sobre los finalistas de MasterChef 24/7: “Dos de sus gallos”

La definición de los cuatro finalistas de MasterChef 24/7 fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes de la competencia y uno al que muchos ex participantes esperaban llegar, por lo que Lancer se tomó un momento para recordar el vocal pronóstico de Luis sobre los cocineros que se disputarían el premio de dos millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de haber aparecido en El Otro Lado de Los Realities y antes de asistir a la cocina oculta del Mundo MasterChef, Lancer se encontraba en su cuarto cuando le preguntó a Claudia si recordaba el pronóstico "en voz alta" de Luis sobre los cocineros que serían los finalistas de MasterChef 24/7.

La finalista le compartió que nunca fue nombrada por su ex compañero y Lancer también señaló lo mismo; sin embargo, el cocinero buscó profundizar más y le preguntó a quiénes nombraba Luis mientras estaba en la competencia.

Claudia afirmó que el ex participante hablaba principalmente de sus aliados, entre ellos Julio, Carmen y Ramahá; sin embargo, también compartió que pronosticó la presencia de Flor e Ixdit, comentario que fue reconocido por Lancer, quien afirmó que no se equivocó con "dos de sus gallos".

Cabe recordar que durante la noche de ayer y tras la salida de Michelle en la última gala de eliminación de la temporada, tanto Lancer como Claudia aprovecharon para sincerarse en torno a las eliminaciones de sus ex compañeros que "disfrutaron".

Lancer y Claudia resienten la eliminación de Michelle de MasterChef 24/7: “Se siente diferente” (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y los cuatro finalistas de la competencia culinaria son Ixdit, Lancer, Flor y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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