El truco de MasterChef 24/7 para que los hot cakes queden esponjosos

Lograr unos hot cakes altos, suaves y esponjosos, con esa consistencia aireada que parece de revista es uno de los desafíos más comunes tanto en los desayunos caseros como en las estaciones de MasterChef 24/7 . En muchas ocasiones, la masa termina quedando plana, densa o apelmazada por descuidos técnicos mínimos.

Para poner fin a este dilema culinario, la Chef Zahie Téllez compartió a través de sus redes sociales el secreto definitivo que transforma por completo la textura de los hot cakes.

¿Cuál es el truco para hacer hot cakes esponjosos?

La clave principal revelada por la jueza del certamen no reside en agregar más polvo para hornear, sino en usar leche evaporada para darle mayor consistencia a la preparación.

Además, en la gastronomía también se recomienda que en lugar de incorporar los huevos enteros a la masa, separar las yemas de las claras. Las yemas se mezclan directamente con los ingredientes líquidos y secos, mientras que las claras se baten por separado hasta formar picos firmes.

Una vez lista la base de la masa, las claras montadas se añaden al final utilizando una espátula de goma, realizando movimientos suaves y envolventes. Esto atrapa microburbujas de aire que expanden la mezcla durante la cocción sin romper la estructura.

Además del batido, la Chef Zahie enfatiza la importancia de cuidar el fuego. El sartén o comal debe estar a temperatura media-baja y ligeramente engrasado con mantequilla.