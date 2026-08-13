Ixidit bloqueó los votos a favor de Daniela para poner a prueba su cocina y es llamada “mentirosa” dentro de MasterChef 24/7
Ixdit aseguró que tuvo un acercamiento con Daniela antes de bloquearla, pero la cocinera dio otra versión de lo ocurrido.
Ixdit utilizó su poder del Pin del Chef para impedir que Daniela pudiera ser salvada por el público de MasterChef 24/7, asegurando que previamente había hablado con Daniela y que ella incluso habría aceptado la decisión; sin embargo, Daniela negó haberle pedido el bloqueo y afirmó que aquella conversación ocurrió en un momento entre amigos y fue tomada como una broma.