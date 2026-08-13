Ixidit bloqueó los votos a favor de Daniela para poner a prueba su cocina y es llamada “mentirosa” dentro de MasterChef 24/7

Ixdit utilizó su poder del Pin del Chef para impedir que Daniela pudiera ser salvada por el público de MasterChef 24/7, asegurando que previamente había hablado con Daniela y que ella incluso habría aceptado la decisión; sin embargo, Daniela negó haberle pedido el bloqueo y afirmó que aquella conversación ocurrió en un momento entre amigos y fue tomada como una broma.