El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 13 de agosto

¿Es mejor no confiar? Los días avanzan en Survivor México La Reliquia en Llamas y solamente uno será el sobreviviente final, por lo que cada prueba les ha exigido lo mejor a cada uno de sí mismo. En un punto tan crítico de la temporada, el mínimo error tendrá un gran peso en el futuro de estos, eso y más vimos este jueves en El Otro Lado de los Realities.