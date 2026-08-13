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El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 13 de agosto

Las pruebas entre los Sobrevivientes han exigido lo mejor de la semana y esto es lo que vimos en Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Es mejor no confiar? Los días avanzan en Survivor México La Reliquia en Llamas y solamente uno será el sobreviviente final, por lo que cada prueba les ha exigido lo mejor a cada uno de sí mismo. En un punto tan crítico de la temporada, el mínimo error tendrá un gran peso en el futuro de estos, eso y más vimos este jueves en El Otro Lado de los Realities.

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