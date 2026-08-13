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“Se te ve cuerpazo": Las cocineras animan a Flor previo a la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Sus compañeras le dijeron que se veía muy bien previo al jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.

Antes de enfrentar un jueves de delantales negros intenso en MasterChef 24/7, las cocineras se prepararon para verse y sentirse increíble. Ante esto, Flor les preguntó a sus compañeras si no se veía un poco hinchada, pero ellas respondieron que se veía muy bien, e incluso aseguraron que se le notaba un cuerpazo con ese vestido.

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