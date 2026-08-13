“Se te ve cuerpazo": Las cocineras animan a Flor previo a la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Antes de enfrentar un jueves de delantales negros intenso en MasterChef 24/7, las cocineras se prepararon para verse y sentirse increíble. Ante esto, Flor les preguntó a sus compañeras si no se veía un poco hinchada, pero ellas respondieron que se veía muy bien, e incluso aseguraron que se le notaba un cuerpazo con ese vestido.