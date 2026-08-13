¡Javi y Julio se enfrentan por una calavera decisiva!
La seguridad de Javi fue determinante para superar a Julio y conseguir una calavera fundamental.
Javi y Julio se enfrentaron en un duelo de máxima intensidad por una calavera que podía marcar la diferencia en la competencia. La seguridad del sobreviviente Amarillo fue clave para imponerse ante su rival y conseguir una de las calaveras más importantes del desafío. La batalla continúa y cada victoria puede ser determinante para el futuro de las tribus.