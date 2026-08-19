No tires las tapas de los refrescos, son un tesoro: así puedes hacer una catarina para que los niños jueguen
No hace falta ser un especialista en manualidades sino que podrás lograr una gran idea gracias a la técnica DIY.
A la hora de hacer manualidades, no hace falta ser un especialista, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, de ingenio y de paciencia vamos a poder lograr grandes cosas; sin tener que gastar tanto dinero y hacer demasiado esfuerzo. Además, tienen la ventaja que se pueden hacer con los más pequeños y con elementos que ya no utilizamos y esto es gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ que asegura que podremos reciclar todo tipo de objetos y en este caso, te compartiremos cómo hacer una Catarina con tapitas de refrescos y que les gustará a todos.
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Entre las ventajas que debemos mencionar de las manualidades para los más pequeños, hay que mencionar que tienen la particularidad de despertar la creatividad, la imaginación en ellos y que podremos lograr grandes resultados. Además, se podrán hacer grandes cosas no sólo para decorar el hogar, sino también para crear lindas figuras.
Una de las formas más populares de hacer manualidades en el último tiempo es gracias a la técnica DIY y que tiene que ver con la reutilización de ciertos objetos que creíamos que estaban en desuso o que acumulaban suciedad. En este caso, como todos en casa tiene tapitas de refrescos, no deben deshacerse de ellas porque los niños podrán crear una linda Catarina y fácil de hacer.
Elementos para hacer la catarina con tapas de refrescos
- 4 taparroscas de refresco
- Pintura acrílica roja y negra
- 1 par de ojos móviles
- 2 limpiapipas negros
- Pegamento o silicona
- Plumón negro
- Pincel pequeño
Cómo crear las catarinas con las tapas de refrescos
- Lavar bien las tapas y dejarlas secar completamente para luego pintarlas completamente de color rojo con pintura acrílica y si el color queda transparente, esperar a que seque la primera capa
- Colocar las cuatro tapas una detrás de otra cuando estén secas y pegarlas por los costados para que queden unidas y formen el cuerpo alargado de la Catarina y usando silicona caliente para que queden más firmes
- Pintar de color negro una de las tapas para que se diferencie del resto del cuerpo y una vez seca, pegar los ojos móviles en la parte frontal
- Cortar dos pedazos pequeños de limpiapipas negro y doblarlos ligeramente y pegarlos en la parte superior de la cabeza para formar las antenas
- Dibujar pequeños círculos negros para las manchas y no es necesario que queden iguales
- Cortar pequeños trozos de limpiapipas negro y pegarlos debajo del cuerpo para formar las patitas y doblar cada pieza para que sobresalga