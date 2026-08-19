No tires las tapas de los refrescos, son un tesoro: así puedes hacer una catarina para que los niños jueguen

A la hora de hacer manualidades, no hace falta ser un especialista, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, de ingenio y de paciencia vamos a poder lograr grandes cosas; sin tener que gastar tanto dinero y hacer demasiado esfuerzo. Además, tienen la ventaja que se pueden hacer con los más pequeños y con elementos que ya no utilizamos y esto es gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ que asegura que podremos reciclar todo tipo de objetos y en este caso, te compartiremos cómo hacer una Catarina con tapitas de refrescos y que les gustará a todos.

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Entre las ventajas que debemos mencionar de las manualidades para los más pequeños, hay que mencionar que tienen la particularidad de despertar la creatividad, la imaginación en ellos y que podremos lograr grandes resultados. Además, se podrán hacer grandes cosas no sólo para decorar el hogar, sino también para crear lindas figuras.

Una de las formas más populares de hacer manualidades en el último tiempo es gracias a la técnica DIY y que tiene que ver con la reutilización de ciertos objetos que creíamos que estaban en desuso o que acumulaban suciedad. En este caso, como todos en casa tiene tapitas de refrescos, no deben deshacerse de ellas porque los niños podrán crear una linda Catarina y fácil de hacer.

Elementos para hacer la catarina con tapas de refrescos

4 taparroscas de refresco

Pintura acrílica roja y negra

1 par de ojos móviles

2 limpiapipas negros

Pegamento o silicona

Plumón negro

Pincel pequeño

Cómo crear las catarinas con las tapas de refrescos