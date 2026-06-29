¿Julio hizo trampa en MasterChef 24/7? Ixdit asegura que no cumplió con los castigos que le puso Antrax

El reto de salvación en la gala de MasterChef 24/7 del 28 de junio estuvo lleno de momentos polémicos que siguen dando de qué hablar entre los cocineros. Y uno de los temas que generó controversia desde el primer minuto fue la supuesta trampa que hizo Julio mientras cocinaba, pues se le señaló por usar hornillas de más aunque Antrax le puso un castigo que lo limitaba a solamente dos.

La encargada de revelarlo fue Ixdit, quien tuvo una plática muy incómoda con Ramahá en la que le reclamó por su supuesta ayuda al regiomontano, incluso sabiendo que estaba actuando de forma incorrecta. Y es que de acuerdo con los dichos de la cocinera, Julio sí prendió cuatro hornillas y cuando lo acusaron, Alberto Palomino le gritó desde el balcón que las apagara antes de que lo descubrieran.

"Tú ya habías visto que Antrax tenía la mano arriba y le iban a dar la palabra. Tú le estabas diciendo qué hacer. Obvio Julio tenía prendidas cuatro hornillas y tú le dijiste: 'apágalas, apágalas'. Fuiste tú, tu voz fue la que más resonó", fue el reclamo de Ixdit a Ramahá por aparentemente haber ayudado a Julio a que hiciera trampa.

¿Por qué Julio fue castigado por Antrax? Los sabotajes que pusieron en riesgo su lugar en MasterChef 24/7

Justo antes de que empezara la última prueba del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 el 28 de junio, Antrax tomó la decisión de imponer los sabotajes que se ganó gracias al Pin. Esto porque durante toda la semana quiso guardarlos para aprovechar en el momento que sus amigos lo necesitaran y así darles mayores posibilidades de subir al balcón.

Es por esto que Ángel eligió a Luis y a Julio como sus "víctimas" y les repartió las sanciones por igual: tendrían 5 minutos menos para cocinar, solo podrían usar un cuchillo y dos hornillas en la estufa. Por lo que en la última restricción es en donde Julio habría fallado, pero al ser cuestionado directamente por el Chef Poncho Cadena lo negó rotundamente y recibió una advertencia de que debía respetar las reglas.

@masterchefmx Los Cocineros tienen que hacer un platillo que represente los colores de México, además Julio y Luis reciben castigos por parte de Antrax. #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Hasta el momento, en el Mundo MasterChef 24/7 no ha habido una confrontación directa por este tema y solo "Las guapas del barrio" estarían decepcionadas de Ramahá por sus actitudes. Mientras que en redes sociales las reacciones no se han hecho esperar y ya hay varios debates sobre si realmente hubo una falta que pondría en duda la honestidad del regiomontano.