¡Se armó la carnita asada! Los Chefs se acercaron a los Cocineros para afinar detalles de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7
La visita de los Chefs marcará un momento clave durante la preparación del complicado reto de esta noche.
Mientras los Equipos avanzan en la preparación de uno de los retos más complicados de la competencia, los Chefs recorren las estaciones para evaluar el trabajo de los cocineros en la carnita asada para dar observaciones y seguir de cerca el desempeño de cada equipo en la lucha por la Salvación en MasterChef 24/7.