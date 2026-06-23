La Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 te dice cómo evitar que el dulce de leche se quede PEGADO en la olla

Hacer postres no es sólo conocer recetas: también necesitas la técnica y, sobre todo, mucha paciencia; en la clase de este martes en MasterChef 24/7, por ejemplo, la Chef Lili Cuéllar dirigió el reto exprés en la Cocina Oculta y soltó algunos tips súper importantes para evitar que el dulce de leche se quede pegado a la olla y te deje un desastre en tus trastes.

¿Cómo evitar que el dulce de leche se pegue en la olla según la Chef Lili Cuéllar?

Para el reto de hoy, los cocineros pusieron manos a la obra para hacer decenas de frascos de "manjar suave exprés", una variante del tradicional dulce de leche en la que se usa leche condensada para ahorrar tiempo en lugar de la tradicional leche de vaca; mantequilla, leche evaporada, sal, vainilla y bicarbonato complementan la receta.

El truco del "manjar suave exprés", expresó la Chef Lili Cuéllar, no está en la elaboración sino en la paciencia y la constancia, ya que toda la mezcla debe espesarse en una olla con la estufa encendida todo el tiempo SIN que se queme, lo que necesitó de toda la atención de los cocineros... ¿pero cómo lograron que las ollas salieran sanas y salvas del reto?

¡MOVER Y MOVER! El secreto principal es mover la mezcla sin parar, cuidando mucho las orillas y el fondo de la olla constantemente para evitar que se pegue, se corte o se haga grumos.

LA MISERABLE ES TU MEJOR AMIGA: Para evitar maltratar el material de tus obras, la "Maestra de Fuego" recomendó usar una miserable ya que, como es flexible y de plástico, esto la convierte en el instrumento ideal para mezclar y mezclar.

PESA BIEN TUS INGREDIENTES: Seguir la receta al pie de la letra evita caer en el error de las texturas demasiado espesas que pueden facilitar que tu leche se queme... ¡mucho cuidado con las cantidades, sobre todo en repostería!

EL FUEGO, OTRA CLAVE: La Chef Lili Cuéllar recomendó hacer el "manjar suave exprés" a fuego bajo o medio bajo, esto facilita que los ingredientes espesen a su tiempo y evita desagradables sorpresas.

NO LLENES MUCHO TU OLLA: La mezcla de leches, mantequilla, sal, vainilla y bicarbonato va a espumar y se va a espesar, por lo que no llenar tu olla hasta el borde es crucial para un trabajo bien hecho: facilita tu trabajo con la miserable y reduce muchísimo el riesgo de desastres culinarios.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.