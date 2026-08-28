MasterChef 24/7: ¿Qué lleva el pozole vegano?

En esta decisiva emisión de jueves 27 de agosto, marcada por los delantales negros y la amenaza de eliminación, los concursantes enfrentaron un primer reto crucial: elaborar un platillo vegetariano digno de alta cocina.

Con Ixdit ya instalada como la primera gran finalista de la temporada de MasterChef 24/7 , el resto de los participantes debió demostrar que es posible lograr potencia de sabor y cuerpo sin recurrir a la proteína animal para ganarse su pase al balcón.

En este contexto, el pozole vegetariano es una propuesta estrella para rendir tributo a la tradición patria con un giro ético y nutritivo.

¿Qué lleva un pozole vegano y sustancioso?

Inspirados en la receta de Cook For Your Life, te compartimos los ingredientes para cuatro porciones:

10 chiles guajillo secos (desvenados)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla pequeña y 5 dientes de ajo (picados)

4 sombreros de hongo portobello (sin laminillas y picados)

4 tazas de col rizada

½ taza de arroz blanco

6 tazas de caldo de verduras bajo en sodio

2 hojas de laurel seco

1 lata de frijoles pintos (escurridos)

1 lata de maíz pozolero nixtamalizado

¼ de taza de jugo de limón fresco

Sal fina y pimienta negra al gusto



Coloca los chiles guajillo en el vaso de la licuadora, cúbrelos con agua tibia y déjalos hidratar por 15 minutos. Licúa a máxima velocidad hasta obtener una pasta tersa y uniforme.

En una olla grande a fuego medio-alto, calienta el aceite de oliva. Añade la cebolla, el ajo y las setas portobello. Sofríe durante 15 minutos hasta que los hongos liberen su humedad y comiencen a dorarse. Incorpora la col rizada y el arroz blanco, sazonando ligeramente.

Vierte el caldo de verduras, el adobo de guajillo colado y las hojas de laurel. Al soltar el hervor, reduce la flama y cocina a fuego lento durante 20 minutos.

Agrega el maíz pozolero y los frijoles pintos. Manten la cocción por 10 minutos más hasta que el arroz esté suave. Finalmente, vierte el jugo de limón, retira las hojas de laurel, rectifica la sazón y sirve humeante.

