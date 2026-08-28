¡Un platillo vegetariano definirá al segundo finalista de MasterChef 24/7!

Ha comenzado la gala de eliminación que definirá tanto al último eliminado de MasterChef 24/7 como a los cuatro finalistas que se disputarán el gran premio de dos millones de pesos el próximo domingo y es que un platillo vegetariano será el boleto para determinar al cocinero que acompañará a Ixdit en el balcón. ¿De qué trata el primer reto de esta noche? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La última gala de eliminación de la temporada inició con la bienvenida de Claudia Lizaldi, quien le dio la palabra a los paladares más exigentes de México, los cuales no solamente revelaron que el ganador o ganadora del primero reto de la noche subirá directamente al balcón y se convertirá en el segundo finalista de la competencia culinaria, sino que también compartieron los pormenores del desafío, el cual consistía en la preparación (en treinta minutos) de un platillo vegetariano con ingredientes que estuvieron disponibles en la clásica mesa de rapiña.

Cabe señalar que, hasta el momento, solamente Ixdit ha asegurado su presencia en la gran final de MasterChef 24/7 del próximo domingo 30 de agosto debido a su desempeño en la cocinada de anoche y que al final de la gala quedarán definidos todos los cocineros que pelearán por el premio de dos millones de pesos.

“La cocina une familias": Ixdit agradece el apoyo de su hermana para llegar a la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y solamente Ixdit ha asegurado su presencia en la gran final de la competencia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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