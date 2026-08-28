MasterChef 24/7: ¿Cómo hacer una vinagreta perfecta?
Complementa tus ensaladas con esta preparación con todo el sabor de MasterChef 24/7.
Una buena vinagreta sin duda puede ser ese toque que eleve una ensalada a su máximo potencial, pero dominar el equilibrio entre la grasa y el ácido es una de las tareas más importante para cualquier cocinero dentro y fuera de MasterChef 24/7.
Una preparación fría mal integrada puede dejar las hojas verdes pesadas o saturadas de grasa, mientras que una mezcla equilibrada resalta los aromas de las verduras y despierta el paladar.
Te compartimos la fórmula de Larousse Cocina para preparar en vinagreta aromática con el toque sutil de la miel de maguey. Así que no dudes en prepararla y sentirte como toda una cocinera finalista de MasterChef 24/7
¿Cómo puedo hacer una vinagreta fácil?
Para lograr esta preparación fresca, llena de perfume herbáceo y con la acidez justa, necesitas:
- 3 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cucharadita de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de albahaca fresca picada
- 1 cucharadita de tomillo fresco picado
- 1 cucharadita de hierbabuena fresca picada
- ¾ de taza de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de miel de maguey (o agave)
- ¼ de cucharada de sal fina
- Pimienta negra recién molida al gusto
Preparación de la vinagreta con el toque MasterChef 24/7
En un bowl de vidrio o acero inoxidable, vierte el vinagre de manzana junto con la sal, la pimienta y la miel de maguey. Remueve con un batidor de globo hasta que la sal se disuelva por completo. Incorpora el perejil, la albahaca, el tomillo y la hierbabuena picados finamente para que liberen sus aceites esenciales en el ácido.
Vierte el aceite de oliva en forma de hilo continuo mientras bates con firmeza y de forma constante. Este movimiento creará una emulsión uniforme, sedosa y ligeramente espesa. Prueba la vinagreta con una hoja de lechuga, rectifica la sazón si es necesario y sirve de inmediato sobre tus vegetales favoritos.