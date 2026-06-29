La verdadera razón por la que Ismael salió de MasterChef 24/7: esto fue lo que ocurrió

Tras revelarse que MasterChef 24/7 terminaba su primera etapa y entraría a una nueva y con ella se incorporarían dos participantes más, Nora e Ismael, los participantes tuvieron una semana llena de retos y convivencias lo cual hizo que empezarán a demostrar de qué estaban hechos, sin embargo, en sus primeros días se determinó que se harían presentes en el Domingo de Eliminación ya que fueron portadores del Delantal Negro.

Durante la emisión de este 28 de junio donde acudieron Liz Vega, Germán Montero y Germán Montero Jr como capitanes dirigieron a varios participantes para que pudieran subir al balcón de la salvación, ante estos retos Nora junto con Diego y Ramahá fueron los ganadores por lo que aseguraron una seman más dentro de la cocina más famosa de México.

Sin embargo, la historia de Ismael mejor conocido como “El perro del Mal” fue otra pues tras su llegada aseguró que llegaba para mover muebles por lo que empezó con fuertes declaraciones contra otros participantes, pero esta noche su poca participación hicieron que se convirtiera en el septimo eliminado.

¿Por qué salió Ismael de MasterChef 24/7?

La verdadera razón de la salida de Ismael del reality culinario estuvo llena de sorpresas ya que durante su participación estuvo marcada por varios errores, entre ellos presentar platillos con proteína cruda, falta de sazón y poca participación en el equipo con quien le tocaba trabajar ante esta suma de hechos los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena determinaron que el cocinero no continuaría más.

Asimismo, el público expresó a través de redes sociales que la actitud del participante no le ayudó mucho, pues llegó muy altanero y resultó ser uno de los cocineros más débiles, además, revivieron, las diferencias que varias veces expresó contra Luis.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?