Al Extremo | Programa del 17 de junio del 2026: Birria, Mundial y resiliencia: las historias que marcaron la jornada de hoy

La jornada estuvo marcada por el sabor de la tradicional birria y sus innovadoras versiones presentadas en La Pura Sabrosura, la cobertura de Jorge “El Diablo” Becerril sobre la llegada de aficionados al Mundial y un accidente en la capital, así como la inspiradora historia de Luis Chávez, quien superó una infancia difícil para convertirse en uno de los mediocampistas más importantes de México.