La Pura Sabrosura descubre el restaurante de birria que reinventa la tradición mexicana

La Pura Sabrosura visitó Los Flacos, un establecimiento que ha conquistado a los amantes de la birria con opciones para todos los gustos. Además de la tradicional birria con refill, destacan creaciones como la quesabirria, el birriamen y la popular pizza “La Flaca”, de ocho rebanadas. Una propuesta que combina recetas clásicas con innovadoras versiones de uno de los platillos más representativos de México.