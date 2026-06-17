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La Pura Sabrosura descubre el restaurante de birria que reinventa la tradición mexicana

La tradición y la innovación se unen en un lugar donde la birria se transforma en experiencias únicas para todos los gustos.

La Pura Sabrosura visitó Los Flacos, un establecimiento que ha conquistado a los amantes de la birria con opciones para todos los gustos. Además de la tradicional birria con refill, destacan creaciones como la quesabirria, el birriamen y la popular pizza “La Flaca”, de ocho rebanadas. Una propuesta que combina recetas clásicas con innovadoras versiones de uno de los platillos más representativos de México.

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