Ambiente de fiesta y tragedia en CDMX: Accidente fatal en transporte público
La llegada de aficionados al Mundial coincidió con un lamentable accidente que ya es investigado por las autoridades.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó la llegada de aficionados a las inmediaciones del Centro Histórico previo al partido entre Colombia y Uzbekistán. No obstante, la jornada también estuvo marcada por un accidente fatal en la estación La Salle del Metrobús, donde una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una unidad. El conductor fue presentado ante las autoridades para determinar responsabilidades.