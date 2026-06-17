Ambiente de fiesta y tragedia en CDMX: Accidente fatal en transporte público

Jorge “El Diablo” Becerril reportó la llegada de aficionados a las inmediaciones del Centro Histórico previo al partido entre Colombia y Uzbekistán. No obstante, la jornada también estuvo marcada por un accidente fatal en la estación La Salle del Metrobús, donde una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una unidad. El conductor fue presentado ante las autoridades para determinar responsabilidades.