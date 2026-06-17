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Alejandra Carvajal: De dormir bajo un puente a figura de México: la inspiradora historia de Luis Chávez

Antes de convertirse en referente del fútbol mexicano, Luis Chávez enfrentó una infancia llena de desafíos y sacrificios.

Alejandra Carvajal presentó la historia de Luis Chávez, uno de los mediocampistas más destacados de México. Su camino al éxito estuvo marcado por una infancia complicada, en la que incluso pasó noches debajo de un puente mientras buscaba una oportunidad para salir adelante. Desde sus inicios entre Tijuana y Pachuca, construyó una trayectoria basada en la perseverancia, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia dentro y fuera de las canchas.

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