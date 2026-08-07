Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 7 de agosto

La intensidad no se detuvo en Survivor México La Reliquia en Llamas. Los sobrevivientes se enfrentaron a exigentes juegos por la recompensa, donde Halcones consiguió importantes calaveras después de superar obstáculos, golpes y momentos llenos de adrenalina. Anahí y Sebastián sumaron una nueva victoria para su tribu, mientras que Avril y Sebastián también demostraron su fuerza en uno de los desafíos.

